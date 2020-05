Air Canada in crisi: da giugno licenzia metà del personale

09:53

La crisi del comparto aereo non conosce confini: Air Canada ha annunciato il licenziamento di oltre la metà del suo personale, 25mila persone, per il crollo dell’attività dovuto alla pandemia in corso nel mondo.

Un comunicato della compagnia ha infatti annunciato di voler ridurre il personale del 50-60 per cento, a causa di una riduzione dei voli del 95% per la chiusura delle frontiere e le misure di contenimento per contrastare in Covid. Il vettore non prevede un ritorno alla normalità in tempi brevi.



"Stiamo agendo in questo modo per preservare il nostro flusso di cassa, adeguare le dimensioni dell'azienda al livello di traffico previsto a medio e lungo termine e prepararci a riprendere la nostra crescita quando l'attività tornerà a crescere" dice la compagnia, che inizierà i licenziamenti a partire da giugno.