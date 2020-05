Lufthansa, approvato il piano di salvataggio

11:23

C’è l’accordo tra Lufthansa e il Governo tedesco per il piano di salvataggio da oltre 9 miliardi di euro. In una nota, il Gruppo annuncia che l’Economic Stabilization Fund (WSF) della Repubblica Federale Tedesca ha approvato il pacchetto di stabilizzazione per l’azienda.

L’accordo segnerà l’ingresso dello Stato nella compagine azionaria della compagnia con il 20% delle quote. Si tratterà di una partecipazione silenziosa.



Il piano

Nel dettaglio, il Wsf sottoscriverà le azioni a titolo di aumento di capitale al fine di costituire una quota del 20% del capitale azionario di Deutsche Lufthansa AG. Il prezzo di sottoscrizione sarà di 2,56 euro per azione, pertanto il contributo in denaro sarà di circa 300 milioni di euro.



Secondo gli accordi, il Wsf potrà anche aumentare la propria partecipazione al 25% più una azione, in caso di acquisizione della società.



In caso di piena restituzione delle partecipazioni silenziose da parte di Lh, il Wsf si impegna a vendere integralmente la propria partecipazione al prezzo di mercato entro il 31 dicembre 2023.



Resta infine confermata la prima tranche di aiuti da 3,3 miliardi, che arriverà nelle casse della compagnia attraverso Kfv.