Un vettore in più nei cieli di Hong Kong: in arrivo Greater Bay Airlines

14:10

Hong Kong potrebbe avere presto la sua quinta compagnia aerea. Il suo nome? Greater Bay Airlines.

Incurante del momento non certo propizio per avviare un’attività nel settore dell’aviazione, la Greater Bay Airlines Company Limited ha presentato lo scorso mese una richiesta all’autorità per l’aviazione civile di Hong Kong per ottenere il certificato di operatore aereo (Aoc).

Secondo quanto dichiarato dal South China Morning Post il dipartimento dell'aviazione civile di Hong Kong ha confermato che la domanda è in fase di elaborazione, anche se il processo di lancio di una compagnia aerea a Hong Kong può richiedere anche due anni.

Se il piano dovesse andare in porto il nuovo vettore andrebbe ad affollare un mercato già ricco, che vede in campo vettori quali Cathay Pacific, Cathay Dragon, HK Express e Hong Kong Airlines, anche se di proprietà di due sole compagnie.

Il business plan di Greater Bay prevede di operare seguendo il modello delle low cost e la compagnia sarà supportata dal fondatore del vettore cinese Donghai Airlines, anche se ad essere coinvolti nell’impresa sono anche alcuni ex dirigenti di Cathay Group. L’obiettivo è di servire un network di destinazioni in Cina, Sud-Est asiatico e nella parte nordorientale del continente.