Wizz Air nell'arena dei voli domestici con tariffe da 9,90

12:14

Wizz Air entra nella rete domestica. Stamane a Milano sono state annunciate due nuove rotte bigiornaliere: Milano Malpensa-Catania e Milano Malpensa-Palermo.

Una notizia nell’aria da tempo, con la ricerca di nuovi segmenti (forse tra le poche direttrici in grado di generare traffico) sfruttando al meglio il polmone di passeggeri che orbita nell’area milanese.



Le previsioni

“Il Covid ha avuto effetti negativi sul trasporto aereo, ma nonostante questo abbiamo deciso di continuare il piano di investimenti - ha detto George Michalopoulos (nella foto), chief commercial officer del vettore -. Non ci saranno rallentamenti nel rafforzamento della flotta, che ci dovrà portare nei prossimi anni a gestire 270 aerei”.



Wizz Air con questa operazione per la Sicilia vuole così avviare “la terza fase di sviluppo. I collegamenti per Palermo e Catania partiranno il prossimo 1 ottobre con tariffe di lancio a partire da 9,99 euro”. In merito all’andamento del traffico su Milano il direttore commerciale della linea aerea si è trincerato dietro a una risposta lapidaria “siamo in linea con le aspettative”.



Non rimane che attendere domani quando saranno resi noti i dati dell’intero network. (r.v.)