Thai Airways, via libera alla ristrutturazione

09:27

La Corte fallimentare di Bangkok ha dato il via libera alla ristrutturazione di Thai Airways. Secondo il tribunale la difficoltà finanziaria del vettore non è attribuibile a fattori interni all’azienda, ma esterni, in particolare, si legge su simpleflying.com, “al rapido cambiamento nel settore dell’aviazione, in particolare all'impatto del Covid-19.”

Il processo di ristrutturazione è iniziato a maggio, quando il Governo thailandese ha venduto la sua partecipazione nel vettore. Ciò ha consentito a Thai di presentare una prima richiesta ai tribunali e di proteggerla dai creditori.



Il mese scorso, la compagnia aerea ha annunciato una perdita di 900 milioni di dollari dalla prima metà del 2020.