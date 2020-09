Alitalia, Patuanelli: “In settimana la costituzione della newco”

10:23

“Credo che questa possa essere la settimana giusta per la costituzione della newco”. Per Alitalia sembra dunque essere arrivato il momento del nuovo corso, stando alle parole del ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

Secondo quanto riportato dall’Agi il titolare del dicastero ha spiegato che per la compagnia stanno lavorando di concerto tutti i ministeri in qualche modo coinvolti, spegando poi che “il decreto non va in Cdm ma si tratta di un decreto proposto dal Mef di concerto con Mise e Mit e ministero del Lavoro”.



Dopo la costituzione della newco potranno essere ufficializzate le nomine di Fabio Lazzerini e Francesco Caio come amministratore delegato e presidente, dando loro la possibilità di avviare definitivamente la macchina del piano industriale e procedere con la scelta della squadra manageriale che dovrà fare decollare la nuova Alitalia.