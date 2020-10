Qantas: stop ai voli internazionali per altri 6 mesi

10:51

Nessun volo internazionale anche per tutto l’orario invernale. È questa la prospettiva per la Qantas, che sembra intenzionata a proseguire con lo stop ai voli fuori dai confini del Paese ancora per diversi mesi, con una riapertura che potrebbe essere avviata non prima del mese di luglio del 2021.

Nessuna dichiarazione ufficiale al momento da parte della compagnia, ma, secondo quanto riportato da Simpleflying, sui sistemi di prenotazione non c’è traccia delle rotte normalmente operate dal vettore.



In regime normale Qantas operava circa 700 voli alla settimana e il segmento generava un business da oltre 5 miliardi di dollari all’anno. Attualmente invece tutti gli aerei utilizzato per i voli internazionale restano parcheggiati e per alcuni di loro si prevede il pensionamento definitivo.