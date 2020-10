La flessibilità secondo Air France e Klm: ecco i vantaggi per i clienti

15:43

Continua la politica commerciale di Air France e Klm improntata alla massima flessibilità, per incentivare i passeggeri a prenotare in tranquillità i loro prossimi voli long haul. Su tutti i collegamenti operati da Air France e Klm fino alla fine dell'anno, i clienti del programma fedeltà Flying Blue riceveranno il doppio delle Miglia e degli experience points.

Inoltre entrambi i vettori propongono, fino al 22 ottobre, prezzi scontati per volare in due fino al 28 marzo 2021 alla volta di Caraibi, Antille Francesi e Olandesi e Oceano Indiano.



Le possibilità per i passeggeri

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni per i passeggeri, se desiderano annullare per qualsiasi motivo il viaggio potranno modificare il biglietto senza costi aggiuntivi per una nuova data o una nuova destinazione.



In alternativa il cliente potrà richiedere un voucher rimborsabile. Se, poi, il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, i viaggiatori possono scegliere di posticipare il viaggio senza costi aggiuntivi, cambiare la destinazione, richiedere il rimborso completo del biglietto o ricevere un voucher, anch'esso rimborsabile se non utilizzato. Queste misure si applicano a tutti i viaggi fino al 31 marzo 2021.



Prima di mettersi in viaggio, Air France e Klm consigliano comunque di verificare i requisiti d’ingresso per i Paesi di destinazione e di transito con le autorità competenti, poiché potrebbero essere stati modificati a seguito dell'epidemia di Covid-19.