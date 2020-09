Air France, copertura assicurativa con Allianz Travel

08:39

È stata realizzata in collaborazione con Allianz Travel la copertura assicurativa per i passeggeri messa in campo da Air France per proteggere i clienti in caso di malattia o di messa in quarantena a causa di malattia epidemica o pandemica come il Covid-19.

“Questa assicurazione consente quindi di far fronte a spese impreviste con copertura in eventi specifici – spiega la compagnia in una nota -, in particolare durante il viaggio, tramite assistenza medica e rimborso delle spese mediche all'estero o costi aggiuntivi sostenuti dalla quarantena (spese di alloggio, ad esempio)”.