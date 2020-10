Sas: consegnato il primo A321lr

19:23

Sas ha preso in consegna il primo di tre A321lr in leasing.

Il volo di consegna dell’aeromobile lungo raggio a corridoio singolo è stato operato dallo stabilimento Airbus di Amburgo alla base Scandinavian di Copenaghen utilizzando una miscela con il 10% di carburante sostenibile.



L’A321 di Sas è configurato in 3 classi con 157 poltrone (22 in Sas Business, 12 in Sas Plus e 123 in Sas Go). La previsione è di utilizzare l’aereo sulle rotte transatlantiche.



“L’A321le - si legge in una nota Airbus -, membro della famiglia A320neo, offre un risparmio di carburante del 30% e una riduzione di quasi il 50% dell'impronta acustica rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente”.