“I risultati di Wizz Air sono stati nettamente migliori rispetto alla media del settore”. József Váradi, chief executive del vettore, commenta così i dati del secondo trimestre del corrente anno finanziario. Dati che parlano di 5,8 milioni di passeggeri trasportati, con un load factor del 66% e il 72% della capacità totale del 2019 “in un contesto - specifica - di continui inasprimenti di restrizioni di viaggio in tutti nostri mercati. Le ancillary revenue, poi, continuano ad aumentare e la nostra accurata gestione dei costi ci ha consentito di arrivare alla fine del periodo con un saldo di cassa totale di 1,6 miliardi di euro”.

"Siamo dinamici e agili"

Váradi rivendica anche la dinamicità della compagnia che, spiega, durante la prima metà dell'anno finanziario ha investito in opportunità di mercato a lungo termine: “Abbiamo annunciato 13 nuove basi dall'inizio dell'anno fiscale e abbiamo aggiunto più di 260 nuove rotte, comprese quelle nazionali, con l’obiettivo di espandere in modo significativo il presidio geografico dell'azienda e migliorarne il posizionamento strategico per catturare la domanda".