Le compagnie aeree si stanno inventando di tutto per recuperare qualche passeggero. Qualche giorno fa Virgin Atlantic ha lanciato l’Escape Pass, con il quale offre una vacanza ai Caraibi con la garanzia di non dover effettuare la quarantena al rientro per i turisti inglesi. Un acquisto al buio, sul quale il cliente può selezionare la durata del soggiorno, la classe di cabina, la valutazione a stelle dell’hotel e se desiderano un all inclusive o un’altra base di pensione.



Nella nuova puntata di 'Gente di Viaggi', il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, fa il punto sull'ultima trovata del vettore di sir Richard Branson.