Aer Lingus vuole i collegamenti transatlantici dalla Gran Bretagna

Aer Lingus vuole entrare nel mercato dei voli transatlantici, ma questa volta punta ai collegamenti tra il Regno Unito e gli Stati Uniti partendo dall’aeroporto di Manchester.

La compagnia si sarebbe mossa in questo senso chiedendo il permesso per avviare le tratte nella prossima estate creando una sussidiaria con base in Gran Bretagna. I collegamenti che dovrebbero essere attivati, una volta ottenuto il via libera anche dal Dipartimento dei Trasporti americano, sarebbero in direzione di New York Jfk, Boston e Orlando.



Per i voli la compagnia ha in programma di utilizzare due A330 della flotta e, in aggiunta, due A321xlr che saranno in consegna prima della primavera del 2021.



L’inserimento sulle rotte è stato motivato dalla compagnia con il fatto che dopo la chiusura di Thomas Cook le linee dirette verso le destinazioni prescelte da Manchester avrebbero un monopolio da parte di Virgin Atlantic.