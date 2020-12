11:34

Due indizi fanno una prova: il primo mercato incoming che tornerà a far sorridere i nostri operatori è quello russo. La Russia è il primo Paese in classifica nel “Confidence index” appena presentato da Travelport durante il BizTravel Forum, relativo alle zone in cui i consumatori dichiarano la maggior propensione a tornare presto ai viaggi.

Ora la conferma è arrivata anche da un vettore aereo come S7, seconda compagnia dopo Aeroflot. “I russi hanno già iniziato le vaccinazioni anti-Covid e sono desiderosi di partire. Noi riceviamo così tanta richiesta, specialmente su Sardegna, Puglia e Sicilia, che stiamo considerando addirittura di anticipare la ripresa dei voli prima della stagione estiva, sempre che le condizioni lo permettano” ha testimoniato Marzio Scamolla, country manager per l'Italia di S7, durante un webinar con l'aeroporto di Olbia.



Altra buona notizia: non si vende sottocosto. “Gran parte dei posti che stiamo riservando per gli operatori trade russi sono a tariffa piena. E inoltre, come ci confermano i contatti con la Camera di commercio italo-russa, notiamo anche un buon movimento a livello business”.