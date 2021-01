Da Delta ad Amazon: la nuova vita dei Boeing 767 del vettore Usa

12:50

Da un po' di tempo Delta Air Lines era alla ricerca di un acquirente per alcuni dei suoi Boeing 767-300 e adesso pare averlo trovato. Ad accaparrarsi gli aeromobili sarà Amazon. Il colosso di Bezos è pronto a mettere le mani anche su quattro 767 del vettore canadese WestJet.

È la prima volta che Amazon fa una mossa del genere, un risultato che evidenzia non solo lo stato di salute dell'azienda ma anche la crescita registrata nei mesi della pandemia grazie allo shopping online, a fronte del crollo subito dal comparto aereo. E così la flotta si espande, i Boeing comprati verranno adibiti al trasporto cargo.



Come riporta travelmole.com, i vertici di Amazon dichiarano che l'acquisto di aerei propri è finalizzato al conseguimento degli obiettivi di business e che un mix di mezzi in leasing e mezzi di proprietà è funzionale a una gestione ottimale delle operations. G. G.