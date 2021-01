Air Italy, i cimeli vanno all'asta. La vendita si apre il primo febbraio

10:28

Questa volta gli appassionati di oggetti degli aerei da collezionare andranno delusi, a meno di non volersi accollare 600 pallet colmi di materiale. Infatti la vendita all'asta di tutto quanto è rimasto nei magazzini di Air Italy il prossimo primo febbraio avverrà in un unico lotto e presumibilmente parteciperanno solamente aziende che intendono poi riciclare, o eventualmente rivendere a sua volta, tutto il materiale.

Secondo quanto riportato da Malpensanews.it, la vendita all’incanto si terrà sul portale di Mercury Auctions e sarà attiva fino al 12 di febbraio. La base d’asta è stata fissata a 40 euro, ma con un deposito cautelativo di 3mila euro.



Cosa si porterà in magazzino chi si aggiudicherà il ‘malloppo’? La parte del leone la faranno coperte, piumini e trapunte, quasi 73mila in tutto. Ma non mancano cuscini, 5.600, e materassi, 3mila. Tutti ovviamente griffati con le insegne della compagnia a terra ormai praticamente da un anno.