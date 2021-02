Tuifly sigla il primo volo del B737 Max in Europa dopo due anni di stop

14:22

Avrà la livrea di Tuifly il primo volo europeo del B737 Max dopo il fermo di quasi due anni. Oggi infatti l’aereo della filiale belga del gruppo decollerà da Bruxelles alla volta di Alicante con uno stop a Malaga. La ripresa della programmazione avviene dopo un primo test effettuato sabato scorso sopra i cieli di Bruxelles.

Secondo quanto riportato da Preferente, la compagnia con questo primo collegamento vuole avviare una progressiva ripresa per fare tornare il modello a pieno ritmo all’interno della flotta. Il velivolo che verrà utilizzato per l’occasione ha tre anni di vita, ma ovviamente è stato impiegato per un solo anno.



Gli altri Paesi dove il B737 Max ha già ottenuto il via libera sono gli Stati Uniti, il Canada, il Brasile e il Messico.