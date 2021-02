British Airways, operazione liquidità: in arrivo 2,5 miliardi di sterline

08:47

British Airways a caccia di liquidità. La compagnia aerea britannica ha siglato due accordi di finanziamento, che aumenteranno la disponibilità di cassa totale di 2,45 miliardi di sterline.

L’operazione è stata annunciata dal gruppo Iag, cui fa capo il vettore, e potrebbe non essere l’ultima. Secondo quanto si legge su Travel Mole, Iag starebbe valutando di mettere in atto nuove iniziative sul debito, per migliorare ulteriormente la liquidità.



Lo scorso 31 dicembre Ba ha ricevuto un prestito di 2 miliardi di sterline parzialmente garantito da UK Export Finance (Ukef).