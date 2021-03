Alitalia: da aprile raddoppiano i voli tra Genova e Roma

10:16

Da venerdì 2 aprile sarà di nuovo possibile volare in giornata da Genova a Roma. Alitalia ha infatti deciso di raddoppiare i collegamenti tra le due città introducendo il volo del mattino con partenza alle 6,55 e atterraggio a Roma alle 8. Dal primo aprile sarà inoltre operativo anche il volo di rientro serale, con decollo dalal Capitale alle 21,40 e arrivo a Genova alle 22,45.

“Anche in un periodo estrema criticità per la pandemia - sottolinea Giancarlo Zeni, direttore generale di Alitalia - appena si è prospettato possibile abbiamo voluto rimarcare il nostro legame con il territorio introducendo un secondo volo da e per Roma Fiumicino per soddisfare le necessità di tutto il tessuto produttivo ligure, dagli industriali ai professionisti, che chiedeva l’andata e ritorno in giornata”.



Questi voli si aggiungeranno a quelli rimasti sempre operativi a metà giornata, con decollo da Roma alle 13,10 e arrivo a Genova alle 14,15, e con partenza da Genova alle 15 e atterraggio a Roma alle 16.,05. “Le due frequenze sull’hub di Fiumicino - aggiunge Zeni - garantiscono inoltre la connettività con tutte le nostre destinazioni nazionali e internazionali”.



Per agevolare i viaggiatori l’Aeroporto di Genova rinnova per il mese di aprile la promozione sul parcheggio P1 (situato di fronte al terminal) per posteggiare in aeroporto a tariffe scontate. Prosegue inoltre la collaborazione tra il parcheggio dell’aeroporto e il Programma MilleMiglia di Alitalia: parcheggiando in aeroporto i viaggiatori in partenza dal Cristoforo Colombo possono accumulare miglia premio.