15:38

Si allunga l’elenco dei voli Covid tested Usa-Italia. Dall’8 maggio American Airlines attiverà collegamenti senza obbligo di quarantena da New York a Roma Fiumicino.

La rotta sarà servita tre volte a settimana con Boeing 777-200 con tripla configurazione: Flagship Business, Premium Economy e Main Cabin.



Le procedure

Prima della partenza, i passeggeri dovranno esibire l’esito negativo di un test Covid. Sulla base delle attuali normative italiane, i passeggeri in arrivo a Roma effettueranno un ulteriore test rapido in aeroporto e, a fronte di un esito negativo, eviteranno l’obbligo di quarantena ottimizzando così il proprio tempo in Italia.



“Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai nostri passeggeri da Roma, non appena saranno pronti per ricominciare a volare - spiega in una nota Tom Lattig, vice president Emea sales di American Airlines - American è impegnata a riaprire i voli transatlantici in sicurezza e lavora a stretto contatto con le autorità locali e internazionali per stabilire protocolli di viaggio adeguati. Siamo inoltre molto grati per il supporto ricevuto da Aeroporti di Roma per le incredibili misure di sicurezza messe in atto a terra, ad integrazione e completamento dei nostri sforzi in volo”.



“Salutiamo con soddisfazione la prossima partenza dei voli Covid Tested di American Airlines tra New York e Roma Fiumicino - aggiunge Ivan Bassato, direttore Operations di Aeroporti di Roma -. La nuova procedura di viaggio, proposta da Aeroporti di Roma, rappresenta un valido strumento in grado di sostenere la ripresa del traffico aereo in sicurezza e ci auguriamo che presto possa essere adottata da altri scali e compagnie aeree”.