China Eastern pronta a salire nelle quote di Air France-Klm

08:00

China Eastern Airlines è pronta ad acquisire nuove quote di Air France-Klm. Il vettore cinese vuole sfruttare le necessità del periodo per offrire il proprio supporto a livello finanziario.

Si tratta di 186 milioni di euro che verranno immessi sul mercato sotto forma di capitale azionario, in questo modo Air France-Klm spera di raggiungere la cifra di 1,1 miliardi. A contribuire sarà anche il governo francese che dopo questa operazione raggiungerà una partecipazione del 29,9%, mentre l'azienda cinese toccherà quasi il 10%.



Fuori dalla ricapitalizzazione gli olandesi la cui quota scenderà al 9%. Come riporta nltimes.nl, Klm ha dichiarato che non vede alcuna stretta necessità di aumentare il patrimonio netto nel breve termine. G. G.