Biglietti flessibili, il gruppo Lufthansa sposta la deadline a tutta l’estate

08:47

Lufthansa rompe gli indugi e porta in avanti la deadline per la massima flessibilità in materia di cambio prenotazione senza costi aggiuntivi. Un’operazione che coinvolgerà tutti i vettori del gruppo tedesco, ovvero Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings.

L’offerta tariffaria varata in agosto dello scorso anno era stata progressivamente estesa fino alla fine di maggio. Ora l'offerta viene nuovamente rinnovata: tutte le tariffe delle compagnie aeree possono ancora essere riprenotate gratuitamente tutte le volte che lo si desidera fino al 31 luglio 2021, se la riprenotazione viene effettuata anche prima di tale data. Dopodiché, è possibile effettuare un'altra modifica della prenotazione gratuitamente.



In aggiunta “i clienti possono anche modificare il loro itinerario come desiderano – spiega un comunicato della compagnia -, a seconda della disponibilità, e, ad esempio, volare da Monaco a New York invece che da Francoforte a Rio de Janeiro”.



Esiste poi un’ulteriore opzione per chi volesse modificare data/itinerario ma non sapesse ancora come: il biglietto viene ‘congelato’ lasciando il tempo di decidere fino alla fine di agosto.