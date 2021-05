10:36

L’ultima speranza è la chiamata del Ministero del Lavoro. Per i dipendenti di Air Italy sono ore difficili, dopo la conferma che si procederà con il licenziamento collettivo.

In una nota, riporta Repubblica.it, i liquidatori Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro hanno spiegato infatti che l’azienda andrà avanti con la procedura di licenziameno annunciata lo scorso aprile, dopo il deludente confronto con i sindacati. “La consultazione si è conclusa con esito negativo – hanno scritto -. La divergenza delle rispettive posizioni non ha, dunque, consentito alle parti di trovare un accordo nella fase sindacale della procedura”.



L'ultima speranza

L'ultima ancora di salvezza è a Roma. I liquidatori confidano in “una celere convocazione” da parte del ministero del Lavoro, per cercare una soluzione che possa sbloccare la crisi e che non preveda ulteriori ammortizzatori sociali. Una strada, secondo Laghi e Lagro, “non percorribile”. Il ricorso a un ulteriore periodo di fruizione di ammortizzatori sociali, hanno precisato, “non escluderebbe i licenziamenti, ma ne posticiperebbe solo il momento di intimazione”.



“La società - hanno concluso - ha illustrato, da un lato, come non paiono sussistere i presupposti giuridici per accedere ad un ulteriore ammortizzatore sociale, alla luce delle attuali previsioni normative, e dall'altro, come i costi che la società ha già sostenuto nel corso del 2020 a causa della situazione di emergenza sanitaria non consentono di aggravare ulteriormente i costi della liquidazione”.