Ryanair continua la corsa, per l’estate arriva anche il Pisa-Malaga

14:20

Partirà il 18 giugno e sarà effettuato due volte la settimana il nuovo collegamento tra Pisa e Malaga che va ad arricchire l’estate di Ryanair.

“I clienti - spiega Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair - possono ora prenotare la pausa estiva con la certezza che, se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021 e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale e il nuovo volo”.



Per l’occasione il vettore ha lanciato un’offerta speciale per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 20 maggio sul sito Ryanair.com.