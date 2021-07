08:03

È in arrivo una nuova piccola rivoluzione nei pagamenti dei biglietti aerei? Forse è presto per dirlo, ma considerando che il nuovo sistema dovrebbe essere lanciato da due colossi del calibro di Lufthansa e British Airways il nuovo programma è destinato a fare molto rumore.

Secondo quanto rivelato da TTG Media le due compagnie aeree sarebbero al lavoro sul progetto ‘Pay when you fly’, un nuovo concept messo a punto per rispondere ai dubbi della clientela per gli effetti della pandemia. Magari non tanto per voli a corto raggio, ma quando si tratta di dovere sborsare una somma ingente per un viaggio, i clienti diventano titubanti nel timore di perdere i proprio soldi o dovere affrontare lunghe trafile burocratiche.



‘Pay when you fly’ prevede invece una prenotazione con il versamento di un piccolo anticipo, mentre il saldo verrebbe effettuato a ridosso della partenza. Ma quando esattamente? Su questo punto si starebbe ancora lavorando, ma non si esclude che questo potrebbe avvenire anche a poche ore dalla partenza.