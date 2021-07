Emirates riapre la First Class Lounge dell’aeroporto di Dubai

21:00

Un segnale di ritorno alla normalità: Emirates ha deciso di riaprire la sua First Class Lounge al Concourse B dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. La decisione è stata presa per venire incontro al crescente numero di richieste di servizi premium, da parte dei clienti che viaggiano da e attraverso l'hub Emirates, mentre i mercati di tutto il mondo allentano le restrizioni.

Emirates continuerà a gestire la sua Business Class Lounge nel Concourse B, aperta da luglio 2020 per i viaggiatori di First e Business Class e per i membri Skywards che possono usufruirne.



La riapertura della First Class Lounge di Emirates nel Concourse B è l'ultima iniziativa del processo graduale con cui la compagnia aerea sta riavviando in modo costante e sicuro i suoi servizi di terra per i clienti premium nel corso dell’ultimo anno. Ad esempio lo chauffeur drive gratuito in 70 città e le iniziative legate a Emirates Lounge a Dubai, Il Cairo, New York Jfk, Manchester, Boston, Milano e Los Angeles.