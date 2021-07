Lufthansa accelera sui mercati: un miliardo di euro di capitale con un doppio bond

09:52

Anche la seconda tranche di emissioni di bond per raccogliere capitali sul mercato è andata a buon fine e Lufthansa si porta a casa un altro miliardo di euro, rafforzando ulteriormente la disponibilità di cassa che al 31 marzo era fissata a 10,6 miliardi di euro.

Anche questi soldi verranno utilizzati per la restituzione progressiva del prestito governativo effettuato durante l’emergenza Covid: si tratta di circa 10 miliardi di euro dei quali, informa Lufthansa in una nota, il gruppo ne ha utilizzati circa 2,5 miliardi.



“Continuiamo a lavorare sistematicamente alle nostre misure di ristrutturazione – ha commentato il chief financial officer Remco Steenbergen - al fine di rimborsare le misure di stabilizzazione del governo il più rapidamente possibile”. Nuove operazioni di mercato verranno effettuate nelle prossime settimane.