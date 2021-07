Calabria, Trenitalia accompagna i turisti in spiaggia: nuovi collegamenti treno+bus

di Livia Fabietti

08:47

Al mare senza auto: Trenitalia, in collaborazione con la Regione Calabria, grazie a soluzioni integrate treno+bus, permette di raggiungere facilmente alcune delle più gettonate mete turistiche calabresi. Il tutto avvalendosi di un solo e unico biglietto acquistabile, in pochi click, sui suoi canali di vendita.

I nuovi servizi, lanciati lo scorso 24 luglio, si vanno ad aggiungere a quelli già attivi sul territorio (Cedri Line, Soverato Line, Tropea Line etc.): il Cedri Beach Link, con 8 collegamenti al giorno, dalla stazione di Praja permette di raggiungere in bus le spiagge di San Nicola Arcella; mentre il Capo Vaticano Link, con 5 i collegamenti quotidiani, dalla stazione di Ricadi conduce - sempre in bus - alla volta di Capo Vaticano.



Il 7 agosto partirà anche il Sibari Museum Link, che collegherà la stazione di Sibari al Museo archeologico nazionale della Sibaritide.