Aeroporti: in arrivo il test Covid che dà i risultati in 10 minuti

09:04

Un test Covid ultrarapido da potere utilizzare in particolare negli aeroporti per i passeggeri in partenza e arrivo. L’annuncio è arrivato dagli scienziati dell’università di Birmingham che hanno completato le analisi per verificarne l’accuratezza.

Secondo quanto pubblicato da Travelmole i risultati degli studi hanno dimostrato che l’esito delle analisi è in tutto e per tutto paragonabile ai test rapidi attualmente utilizzati, ma con il vantaggio che i risultati sono disponibili entro 10 minuti. Una tempistica che ben si sposerebbe con il suo utilizzo negli scali aeroportuali dove la necessità di accorciare i tempi di attesa è sempre più importante.