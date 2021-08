Malpensa pronta al picco dei rientri: attesi circa 53mila passeggeri al giorno

10:29

A margine della fine delle ferie estive, Malpensa comincia a tirare le prime somme sul periodo di picco legato ai rientri dei viaggiatori stranieri e i rientri degli italiani dall’estero o dal Sud Italia.

Lo scalo registra come di consueto la gran parte di arrivi e partenze nei giorni del weekend e immediatamente a ridosso, tra venerdì e lunedì, con una media di 53mila passeggeri al giorno.

Il dato ufficiale verràdiffuso solo fra qualche settimana, dopo le verifiche di Assoaeroporti. Ma solitamente, come riportato da Varesenews, si discosta di poco dalle previsioni, che si basano sul numero di voli programmati.



Lo scorso weekend ‘lungo’, in tre giorni su quattro si è superata la soglia dei 50mila viaggiatori in arrivo e in partenza e sono simili anche le previsioni per il prossimo weekend: 50mila 500 i viaggiatori attesi al Terminal 1 oggi, 49mila domani e per domenica 29 agosto si prevede il picco di 55mila. Lunedì 30 agosto si prevedono 49mila 500 passeggeri, tra arrivi e partenze.