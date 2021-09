14:45

Nessun decollo dagli aeroporti parigini di Orly e Charles de Gaulle. Lo stop è dovuto a un problema tecnico che riguarda il sistema di gestione dei piani di volo. La precisazione è arrivata direttamente dalla direzione generale dell’aviazione civile.

Come sottolinea ansa.it, invece, gli atterraggio sono operati regolarmente.



Secondo le informazioni disponibili il problema sarebbe in via di risoluzione.