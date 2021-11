Nuova veste grafica per il sito di Trenitalia

13:58

Da novembre il portale di Trenitalia ha una nuova veste grafica. Il sito è stato infatti ottimizzato con servizi e contenuti nuovi. La piattaforma è stata migliorata in direzione di una sempre maggiore semplificazione grazie a funzionalità responsive che permettono di consultare orari, acquistare biglietti e utilizzare tutti i servizi digitali in maniera più intuitiva anche da dispositivi mobili.

Come riportato da Ferrovie.info, grazie alla nuova customer experience, gli utenti di trenitalia.com hanno a disposizione nuovi filtri e opzioni di ricerca che consentono una maggiore customizzazione e una rappresentazione delle soluzioni di viaggio ancora più intuitiva, con presenza del calendario orizzontale per effettuare in un solo click il cambio data veloce. Tra le novità, la descrizione con infografica dei livelli di servizio aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità.



Fermate e informazioni sul treno sono attivabili facilmente cliccando su ‘dettagli’, mentre il carrello con il riepilogo dell’acquisto resta sempre visibile. Si rinnova anche l’area riservata, riorganizzata secondo le informazioni e le funzionalità chiave, da cui sarà possibile gestire i propri viaggi e accedere ai servizi dedicati.

Infine, le modalità di pagamento ora sono più evidenti e semplici da selezionare, ed è possibile pagare anche tramite Satispay. È possibile poi l’acquisto del biglietto per gruppi fino a 30 passeggeri.