Qatar Airways estende i livelli Privilege Club fino a dicembre 2022

11:00

Qatar Airways estende i livelli del programma fedeltà Privilege Club fino al 31 dicembre 2022. L’iniziativa andrà a beneficio di tutti i membri Silver, Gold e Platinum per i quali è previsto il rinnovo dello status tra dicembre 2021 e dicembre 2022. La validità del livello verrà quindi automaticamente estesa fino alla fine del prossimo anno.

“Al Privilege Club, rimaniamo fermamente impegnati nei confronti dei nostri membri – spiega in una nota Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive -. La loro fedeltà ha un grandissimo significato e continueremo a onorare la loro scelta di volare con noi. In qualità di compagnia aerea ufficiale della FIFA World Cup Qatar 2022™, Qatar Airways continuerà a innovarsi nel premiare e riconoscere i propri membri. Non vediamo l'ora di arricchire le esperienze di viaggio dei nostri soci e di offrire loro più tempo per godere degli incredibili vantaggi dei benefici del loro livello nel pianificare i loro viaggi per il 2022 verso oltre 140 destinazioni globali”.



Continuano, inoltre, gli investimenti del vettore per ridefinitre il programma fedeltà, compresa la riduzione del numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio fino al 49% e l'estensione della validità delle Qmiles per durare più a lungo che mai. Ogni volta che un membro guadagna o spende Qmiles, il saldo è valido per ulteriori 36 mesi.



Privilege Club ha lanciato anche Hotel & Car Rewards, che consente ai membri di guadagnare e spendere Qmiles in oltre 350.000 hotel e più di 20.000 località di autonoleggio in tutto il mondo; e Student Club, powered by Privilege Club, che offre una serie di vantaggi curati per gli studenti con l’obiettivo di supportarli durante il loro percorso educativo.