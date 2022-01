Italy Car Rent apre un ufficio anche al Marco Polo di Venezia

08:00

Italy Car Rent prosegue nel suo piano di crescita e apre un nuovo ufficio presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia.

“Questa nuova apertura – sottolinea Andrea Lo Faso, direttore commerciale di Italy Car Rent – è frutto dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni dalla nostra azienda e soprattutto alla reazione veloce e flessibile nei confronti della pandemia che ha stravolto il settore turistico. Siamo riusciti sempre ad aumentare la flotta rispetto al 2019 ed abbiamo puntato forte sul rilancio del settore leisure investendo tanto negli ultimi anni. Inoltre, nel corso dell’anno saranno effettuate nuove aperture nel resto d’Italia”.



“Continuiamo la nostra espansione sul territorio – prosegue Lo Faso – per testimoniare con i fatti la nostra crescita anche in un periodo complesso per il nostro comparto, all’interno di un quadro internazionale ancora poco chiaro, ampliando la nostra offerta con l’ingresso in flotta dei veicoli commerciali ed elettrici”.



Il nuovo ufficio di noleggio, situato nell’aere Autonoleggio dell’aeroporto, "sarà uno spazio pronto ad accogliere le richieste di mobilità di privati e aziende, con servizi di noleggio flessibili e personalizzabili, ma sarà anche l’occasione per farci trovare pronti per soddisfare le richieste del mondo del turismo".