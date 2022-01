Come i non vaccinati viaggiano in Italia in aereo

12:01

Triangolazioni, scali all’estero e voli low cost. Così i non vaccinati, che secondo le regole non potrebbero prendere voli interni, riescono a spostarsi in aereo all’interno della Penisola.

A spiegare il meccanismo è corriere.it, che chiarisce come tutto sia possibile per una sorta di scorciatoia. Se la vaccinazione (o la guarigione) è indispensabile per volare entro i confini nazionali, infatti, il medesimo requisito non è richiesto per le tratte internazionali, per le quali basta il tampone negativo.



Il meccanismo consiste dunque nel fare scalo in un Paese europeo e, con due voli, raggiungere la destinazione nazionale. La conferma arriverebbe sia dagli aeroporti italiani sia dalle compagnie aeree, che segnalano un incremento di questo tipo di prenotazioni.