Aerei dedicati ai campioni azzurri, Ita lancia il sondaggio

13:08

Ita Airways lancia in collaborazione con La Gazzetta dello Sport il sondaggio “Naming Azzurri”, iniziativa attraverso la quale gli utenti dei principali social network potranno chiedere di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui verranno intitolati i prossimi aerei con la nuova livrea azzurra.



La Gazzetta dello Sport, si legge in una nota del vettore, sosterrà l’iniziativa sui suoi profili Instagram e Facebook attraverso una serie di post che inviteranno i follower a proporre nei commenti le candidature, mentre il sondaggio si chiuderà intorno alla metà di febbraio.

Dallo scorso 24 dicembre la compagnia ha introdotto i primi aerei con la nuova livrea azzurra: due Airbus A320 dedicati a Paolo Rossi e Fausto Coppi e un Airbus A319 dedicato a Pietro Mennea.



“I primi nomi degli Airbus - dichiara il chief marketing officer di Ita Airways, Giovanni Perosino - sono stati decisi dalla compagnia, ora però la palla passa ai nostri follower. Sono loro a dover scendere in campo e candidare il campione o la campionessa azzurri a cui dedicare i prossimi aerei”.



Amina D’Addario