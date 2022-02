Emirates supporta il turismo in Arabia Saudita

09:17

Aumentare il turismo in entrata in Arabia Saudita e attrarre nuovi segmenti di viaggiatori. Questo l’obiettivo del protocollo di intesa firmato da Emirates e dalla Saudi Tourism Authority.

Sulla base dell’accordo, il vettore e la Saudi Tourism Authority, si impegnano nello sviluppo di iniziative volte al miglioramento della competitività turistica globale del Paese.



Attraverso la partnership strategica, precisa in una nota il vettore , "la compagnia aerea esplorerà anche le opportunità di sincronizzazione delle schedule di viaggio, dai principali punti di partenza nel suo network verso i gateway in Arabia Saudita, fornendo maggiore connettività e convenienza per i clienti e sviluppando ulteriormente i flussi turistici in entrata. Emirates e l'Autorità del turismo saudita - conclude la nota - valuteranno come migliorare l'esperienza di viaggio, offrendo solide infrastrutture per chi viaggia verso Riyadh, Jeddah, Dammam e Medina, i quattro gateway della compagnia aerea".