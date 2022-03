AeroItalia: ecco la foto del primo aereo, un B737-800

15:23

Arriva da un post pubblicato sulla pagina Facebook di Gaetano Intrieri il nuovo aggiornamento relativo al progetto AeroItalia, la compagnia il cui decollo dovrebbe avvenire nel corso di quest’anno. Il futuro amministratore delegato del vettore ha infatti pubblicato un’immagine del primo aereo con la nuova livrea, inserendo come commento un semplice: “Rivedere un aereo bianco rosso e verde è bellissimo”.

Numerosi i commenti degli utenti del social network, gran parte dei quali di incoraggiamento nei confronti del professore esperto di aeronautica e della compagnia aerea, attualmente impegnata nel percorso di recruiting del personale in vista del lancio ufficiale. Tornando invece all’aereo, un B737-800, la livrea si presenta in bianco con il nome della compagnia in verde lungo la fianco e un ampio spazio al tricolore.