Snav: prenotazioni in aumento del 20 per cento sul 2019

08:47

Anche in casa Snav arrivano segnali positivi sul fronte delle prenotazioni della prossima estate nei collegamenti via mare effettuati dalla compagnia e le prime analisi parlano di un incremento delle vendite pari al 20 per cento.

Pubblicità

“La voglia di partire degli italiani fa volare i nostri numeri che hanno già raggiunto e superato i livelli del periodo pre pandemico – dichiara l’amministratore delegato Giuseppe Langella –. Rispetto al 2019 registriamo un incremento del 20%. Molto richieste le partenze per la Croazia, che Snav opera da Ancona per Spalato con servizio traghetto”.



Si conferma anche il tradizionale appeal delle Isole Eolie, meta del jetset internazionale e delle isole di Ventotene e Ponza. “I dati che registriamo in questi giorni ci inducono all’ottimismo perché rappresentano la riprova dei segnali concreti della ripresa del mercato che si erano manifestati già nelle settimane scorse”, conclude Giuseppe Langella.