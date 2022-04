Doug Parker chiude l'avventura in American Airlines dopo 18 anni da ceo

15:13

"Negli ultimi 35 anni, ho visto l'industria aerea cambiare enormemente. E sono onorato di aver fatto parte di molti di quei cambiamenti". Ho iniziato la mia carriera in American Airlines e sono orgoglioso di finire la mia carriera in American".

Con queste parole sul proprio profilo Linkedin Doug Parker ha salutato la compagnia nell’ultimo giorno del suo mandato da chief executive, dopo le dimissioni annunciate lo scorso mese di dicembre. Un saluto che non sarà un addio però visto che il manager di lungo corso resterà ancora con l’incarico di chairman.



Parker era stato in carica come ceo per quasi 19 anni. Il suo ruolo sarà rilevato dall’attuale presidente Robert Isom.