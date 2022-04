Turkish corteggia i turisti russi: assegnati 1,5 milioni di posti

15:29

Turkish Airlines ha siglato con i t.o. turchi un accordo per riservare 1,5 milioni di posti ai turisti russi nel corso dell’anno. Nell’ambito di un programma da 300 milioni di dollari sostenuto dal Governo, che comportrà tra l’altro la creazione di una nuova compagnia aerea charter, Turkish assegnerà questi posti ai t.o. del suo Paese che vendono pacchetti di viaggio ai russi.

I t.o. coinvolti nell’intesa sono Anex Tour, Pegas Touristik e Coral Travel. Turkish Airlines, spiega Simple Flying, è una delle poche compagnie aeree straniere che volano ancora in Russia, anche se ha ridotto significativamente il suo programma nell'ultimo mese. Ha inoltre vietato ai cittadini russi di volare su tutte le rotte tranne quelle tra Russia e Turchia.



Russi primo mercato per la Turchia

Ormai da diversi anni i russi sono la principale nazionalità che visita la Turchia. Nel 2021 il Paese ne ha ospitati quasi 4,7 milioni, nonostante la pandemia globale e per quest’anno, prima della guerra in Ucraina, le autorità turche avevano previsto circa 7 milioni di visitatori russi.

Nel programma di agevolazioni ai turisti russi è coinvolto anche il secondo vettore più grande della Turchia, Pegasus Airlines, che assegnerà a loro fino a 500mila posti.