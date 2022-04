Nel turismo si apre l’era dell’Nft: le opportunità per aziende ed enti

12:50

Si è ufficialmente aperta l’era Nft nel turismo. L’industria dei viaggi, seppur con un lieve ritardo rispetto ad altri settori, inizia ad abbracciare i non fungible token per aprire nuovi canali di vendita, implementare o promuovere la propria offerta.

Pubblicità

Il passo più audace è stato fatto di recente da Air Europa, con il lancio dei biglietti Nft. Si tratta di un nuovo token, che combina informazioni digitali con esperienze e servizi.



I clienti possono acquistare i biglietti, che vengono subito archiviati in un wallet sicuro a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo. Per utilizzarli basta esibire l’Nft al banco del check-in, dove sarà poi tramutato in un documento di viaggio per l’imbarco. L’operazione, ha fatto sapere Globalia, ha l’obiettivo di aprire “un nuovo canale per la vendita dei biglietti aerei e una nuova forma di pagamento per i nostri clienti”.



Emirates

Rimanendo nel trasporto aereo, Emirates ha annunciato di essere al lavoro su una una nuova brand experience, focalizzata sul Metaverso e sulla creazione di Nft da collezione e non. Per raggiungere questo obiettivo il padiglione del vettore di Expo 2020 sarà riconvertito in un centro d’innovazione, che raccoglierà i maggiori talenti del mondo tech da tutto il mondo per portare a termine la missione.



Ncl

Anche nel comparto delle crociere c’è chi inizia ad abbraciare l’Nft. Norwegian Cruise Line ha lanciato lo scorso 13 aprile la sua prima collezione Nft, per celebrare il lancio di Norwegian Prima Class. La compagnia ha messo all’asta e in vendita sul suo nuovo mercato online Nft sei creazioni artistiche. Un’iniziativa che estende così i canali di vendita dell’azienda.



L’Ente sloveno

Ma la tecnologia inizia a stuzzicare anche gli enti, che vedono nei token una nuova frontiera per la promozione dell’immagine del proprio Paese all’estero. È il caso dell’Ente sloveno per il Turismo che, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico del Paese, ha lanciato a Expo Dubai 2020 il progetto ‘I Feel Nft’.



Si tratta della prima azione di promozione turistica legata agli Nft e alla tecnologia blockchain, attraverso la diffusione di Nft Card che permettono di acquisire l’accesso a una serie di servizi esclusivi nel Paese (musei, attrazioni ecc).