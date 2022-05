Volotea potenzia Napoli con i collegamenti su Danimarca e Pantelleria

15:40

Aalborg e Pantelleria. Sono queste le due nuove destinazioni che Volotea aggiungerà al network su Napoli nel corso del mese di maggio. Il collegamento sulla Danimarca, con una frequenza settimanale, prende il via per la prima volta oggi mentre quello sull’isola verrà attivato dal 28 di maggio e avrà una partenza ogni sabato.

Presso lo scalo di Napoli, l’offerta di Volotea prevede un totale di 20 rotte, 9 delle quali domestiche – Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia oltre alla new entry - e 11 all’estero – oltre alla Danimarca una in Spagna e Francia con i voli per Bilbao e Nantes e 8 verso la Grecia, Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante.



Nel corso dell’estate Volotea a livello generale aumenterà del 40 per cento l’offerta rispetto al 2019 grazie all’ampliamento della flotta, ora a quota 41 aeromobili. Obiettivo per quest’anno sarà ora quello di raggiungere la soglia record di 9,5 milioni di passeggeri.