Ryanair aumenta l’impegno in Puglia: 75 rotte da Bari e Brindisi per l’estate

15:09

C ‘è sempre più Puglia nell’operativo estivo di Ryanair che va all’assalto della regione con 11 nuove rotte sugli scali di Bari e Brindisi, portando il totale a quota 75 (50 dei quali dallo scalo del capoluogo). Uno schedule che consentirà al vettore low cost di immettere sul mercato per la summer 2,2 milioni di posti in partenza (60% in più rispetto all'estate 2019).

“Il forte interesse del vettore irlandese per la Puglia e per il turismo – ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile -, settore trainante della nostra economia, si traduce in un operativo che copre oramai tutti i più importanti mercati. Un risultato che nasce da un ambizioso progetto di sviluppo della mobilità al servizio del turismo, della cultura e delle imprese pugliesi”.



Le nuove rotte saranno 5 da Bari (Billund, Comiso, Edimburgo, Porto, Tel Aviv) e sei da Brindisi (Barcellona, Bordeaux, Genova, Perugia, Stoccolma e Zagabria). “Si tratta di un operativo da record sulla Puglia, che offre oltre 780 voli settimanali – ha proseguito il country manager Mauro Bolla -. Questa crescita rafforza il nostro impegno a sostenere la ripresa del mercato italiano con ulteriori collegamenti internazionali, dando al contempo una spinta al turismo inbound e outbound per questa tanto attesa estate”.