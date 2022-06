Play, terzo volo sugli Usa: debutta il Reykjavik-New York

13:27

Play ha lanciato i voli dal New York's Stewart International Airport in direzione Reykjavik. Si tratta della terza rotta per gli Stati Uniti, che si aggiunge a quelle verso l’aeroporto Baltimore/Washington D.C. e il Boston Logan International Airport.

Avere aggiunto la Grande Mela al proprio network consentirà al vettore di spingere i flussi turistici in arrivo dagli Usa con le sue rotte economiche che, dopo lo stop in Islanda, raggiungeranno altre destinazioni europee come Parigi, Dublino, Bruxelles, Berlino, Barcellona e Copenhagen.



Come riporta travelpulse.com, Play ha finora registrato numeri interessanti. Dal suo avvio a giugno 2021 ha trasportato oltre 230mila passeggeri, di cui 60mila nel primo trimestre del 2022.



Gaia Guarino