Dubai riduce i costi per le compagnie aeree

09:49

Volare a Dubai costerà di meno. L'emirato ha varato una risoluzione che elimina le fee richieste alle compagnie aeree e alle aziende del settore dell'aviazione.

Come riporta simpleflying.com saranno infatti abolite le commissioni pagate dai vettori si dal 1985.



I dettagli devono essere ancora comunicati, ma saranno resi noti a breve con la pubblicazione del testo del provvedimento.



Intanto, il costo dei voli da e per Dubai sta registrando notevoli incrementi, come del resto in diverse parti del mondo. Il nodo, ancora una volta, è l'offerta che non riesce a tenere il passo con l'impennata della domanda. Le tariffe dei voli, secondo le stime, potrebbero registrare aumenti fino all'80% nel corso dell'estate.