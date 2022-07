IndiGo: personale in malattia nel recruiting day di Air India, metà dei voli in ritardo

16:33

Durante il fine settimana più della metà dei voli nazionali schedulati da IndiGo sarebbe stata in ritardo. Il motivo? Un insolito numero di personale di bordo in congedo per malattia. Ma questa volta, secondo fonti interne della compagnia aerea, il responsabile non sarebbe nè il Covid nè un'altra pandemia.

Come riporta travelmole.com, a insospettire i vertici del vettore è la coincidenza tra l'ondata di congedi e la presenza di un recruiting day di Air India.



L'autorità di regolamentazione sta approfondendo proprio questo aspetto.