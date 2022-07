GoOpti lancia il 'Pacchetto Super Sereno' per tutelare dalla cancellazione voli

14:20

GoOpti presenta il ‘Pacchetto Super Sereno’ per ovviare ai problemi di voli cancellati e problemi di traffico.

Oltre a trasferimenti affidabili e flessibili in base all'orario e alla posizione del viaggiatore, la piattaforma che garantisce transfer low-cost condiviso o privato da e per i principali aeroporti prevede che, qualora il viaggiatore dovesse perdere il volo a causa di congestione del traffico o altri eventi imprevedibili, GoOpti acquisterà un nuovo biglietto aereo. Inoltre, in caso di cancellazione del volo, i viaggiatori otterranno nuovi trasferimenti GoOpti. Il pacchetto può essere scelto al momento dell'acquisto del trasferimento GoOpti.



“Stiamo assistendo a un periodo molto caldo e anche caotico per il mondo dei trasporti e del turismo. Crediamo che GoOpti possa essere un alleato sia per i viaggiatori, che possono affrontare i trasferimenti da e per gli aeroporti in totale tranquillità, sia per le compagnie aeree nella gestione del traffico dei passeggeri. Il nostro impegno nella creazione di servizi su misura e sostenibili ha l’obiettivo di semplificare la vita dei passeggeri eliminando il rischio di costi imprevisti e problemi legati alle coincidenze tra più mezzi di trasporto. Con il nostro servizio aspiriamo a essere la prima scelta di fiducia dei viaggiatori nei trasferimenti door-to-door” ha commentato Tomaž Lorenzetti, co-founder and head of business development.