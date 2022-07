Il Canada ripristina i test Covid: controlli random per i turisti internazionali

12:55

In Canada tornano i test Covid per i viaggiatori internazionali in arrivo nei 4 principali aeroporti del Paese, Vancouver, Calgary, Montreal e Toronto. Si tratterà di test random che verranno effettuati fuori dallo scalo per non intasare ulteriormente i flussi già alti di questa stagione. I viaggiatori coinvolti riceveranno una notifica via mail, si legge su Travelmole.

Se per il Governo questa rappresenta una misura di protezione per il Paese, dure critiche sono arrivate da più parti, a iniziare dalla Iata che ha definito fuori luogo questa scelta quando ormai tutti i Paesi hanno eliminato il test di ingresso.



Nelle intenzioni del Governo c’è quella di limitare il test a un massimo del 5 per cento delle persone in arrivo.