08:03

Turkish Airlines punta a espandere il proprio network nel corso dei mesi a venire. Nel mirino del vettore vi sarebbero già 14 destinazioni raggiungibili, in un prossimo futuro, dall’hub di Istanbul di cui 6 in Europa, 2 in Nord America, 3 in Africa, 2 in Asia e una in Medio Oriente.



Come riporta routesonline.com, tra le rotte papabili l’unica prevista in Italia è Palermo, si contano poi La Coruña, Cracovia, Nantes ma anche Makhachkala in Russia, Lankaran in Azerbaigian. Si aggiungono Denver e Detroit negli States, Abha in Arabia Saudita, Assuan in Egitto, Hargheisa in Somalia e Porto Sudan. Infine, per quanto riguarda l’Asia figurano Atyrau in Kazakistan e Sialkot in Pakistan.

La compagnia vive attualmente un periodo favorevole, nel solo mese di luglio ha trasportato 7,8 milioni di passeggeri (vs 7,1 milioni di pax a luglio 2019) con un load factor dell’86,1%. I ricavi del primo semestre ammontano a 7,6 miliardi di dollari, ossia un +27,5% se confrontato con la prima metà del 2019. G. G.